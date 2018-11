L’Ajuntament d’Alzira millora les zones verdes de l’espai de la Tourist Info de la plaça del Regne i l’avinguda Sucro

Connect on Linked in

Cuidar l’aspecte de les zones verdes de la ciutat és una de les mesures que està portant a terme la Regidoria de Gestió Urbanística, que ara està realitzant treballs de millora a les zones de la Tourist Info de la plaça del Regne i l’avinguda Sucro.

L’espai enjardinat al voltant de la Tourist Info es troba en este moment en reforma i comptarà, en un futur, amb un nova tanca de bardissa de plantes amb flor per separar el jardí del carrer. A la part interior es crearan composicions florides de color i amb més exemplars d’arbres. La intenció és fer una composició de plantes de caràcter autòcton junt amb altres molt utilitzades en jardineria pel seu valor ornamental. Tota la matèria vegetal es caracteritza per estar adaptada a les condicions del nostre clima tant pel que fa a les temperatures com a les necessitats hídriques. Tot això anirà acompanyat amb elements decoratius utilitzats en jardineria, com són les graves decoratives que aporten colorit i mantenen la humitat al sòl.

Pel que fa a l’espai verd situat entre l’avinguda Sucro i Sants Patrons, està renovant-se per tal de donar-li una imatge més actual amb la substitució de la tanca existent per una metàl·lica per tal de delimitar, o separar, l’espai enjardinat amb el carrer. Donat que tenim un mural en homenatge a la taronja, es recrearà una zona amb tarongers i diverses plantes amb flor.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, destaca al respecte: “Des del nostre departament estem realitzant contínuament accions en totes aquelles zones verdes i enjardinades d’Alzira per tal de millorar el seu aspecte i dotar de vistositat la nostra ciutat, que durant molts anys ha estat desatesa. També ens hem proposat recuperar espècies autòctones perquè lluïsquen en tota la ciutat, tant en jardins com en els nostres parcs, i així aconseguir una vegetació i arbratge adequats per a la nostra zona”.