L’Ajuntament d’Alzira obri el termini d’inscripció per a les beques a jóvens investigadors fins al 27 d’abril

Alzira, 13 de març de 2018. La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira, ha obert la convocatòria de cinc beques d’investigació per a la realització d’estudis sobre diferents aspectes socioculturals, econòmics, artístics, musicals, històrics, ambientals i de patrimoni, entre altres, d’Alzira.

Estes beques estan obertes a les persones menors de 30 anys,residents en qualsevol municipi de la Ribera. Els projectes podran presentar-se tant individualment com en grup i la quantia total màxima de les subvencions convocades serà de 2.500euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària “3267 48120 Beques jóvens investigadors”, del pressupost de l’Ajuntament d’Alzira per a l’any 2018, per la qual cosa es concediran un màxim de 5 beques de 500 euros cada una.

Hem de recordar que el termini per a presentar els projecte és del 29-03-18 al 27-04-18. Es pot presentar la sol•licitud i documentació de forma presencial en l’Oficina d’Atenció Ciutadana la Clau (carrer Rambla, núm. 23) o també on-line, a través de la pàgina web, on també podrà presentar la documentació de forma electrònica.

Pepe Grau, regidor d’Educació i Infància, assegura que “tota classe d’ajudes o subvencions que aconseguisquen motivar l’alumnat a continuar estudiant és i serà ben aprofitada. En esta ocasió són unes beques per a jóvens investigadors, i en certa manera és una invitació a la creativitat, a despertar les habilitats dels estudiants, en este cas, menors de 30 anys, però que en els últims anys han sorprés amb les seues creacions. No dubte que de segur han de tornar a sorprendre’ns amb idees i projectes espectaculars”.

Els interessats poden informar-se i presentar una instància model en l’Oficina d’Atenció Ciutadana la Clau (c/ Rambla, núm. 23). L’esmentat formulari es pot descarregar des del web de l’Ajuntament, www.alzira.es, Portal de la Ciutadania – Educació i Cultura.