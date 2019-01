L’Ajuntament d’Alzira organitza visites guiades, per a escolars, a la planta de tractament de residus de Guadassuar

Durant els últims anys s’han posat en marxa diverses campanyes informatives i de conscienciació amb el ferm propòsit que la població estiga assabentada del que significa el tractament de residus i els seus avantatges.Totes estes campanyes tenen l’objectiu d’informar que una de les principals tasques a tindre en compte és el reciclatge en origen.

Per la qual cosa, la Regidoria de Gestió Urbanística junt amb l’empresa d’organitzacions d’activitats extraescolars Murta Animació estan portant a terme un calendari de reunions per tal de convidar tant el professorat com l’alumnat dels centres educatius de la nostra ciutat i de la comarca a realitzar una visita a la planta de tractament de residus de Guadassuar. L’objectiu és que coneguen de primera mà quina és la tasca que es realitza en estes instal·lacions, conéixer com els residus es poden convertir en nous recursos, com es transforma la matèria orgànica en compost i per què és important separar i reciclar des de casa. Tot això ho viuran a través d’una visita guiada per professionals del sector. Les visites a la planta de tractament de residus són gratuïtes amb servei d’autobús, i es podran realitzar de dilluns a divendres en horari de matí.

El regidor de l’àrea responsable, Fernando Pascual, ha declarat sobre la importància d’esta nova campanya de visites orientada als centres educatius: “Esta és una altra forma de mostrar als més joves en què ens perjudica no reciclar i, en canvi, els avantatges que aportem a l’hora de fer-ho. Els joves són el futur i en les nostres mans està fer-los vore les mesures per tal de conservar el nostre entorn en les millors de les condicions”.