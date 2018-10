L’Ajuntament d’Alzira participa en el projecte europeu “SEMALE” de Formació Professional a adults, dotat amb 100.000€

Print This Post

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’agència municipal IDEA, és una de les entitats que participa del projecte “SEMALE” (Metodologia d’Empoderament per a l’Aprenentatge d’Adults per a l’Ocupació), amb altres cinc socis europeus. Aquest projecte té un pressupost de fons europeus de 100.185 euros i participen institucions i entitats d’Alemanya, Dinamarca, Països Baixos, Itàlia i Romania.

El passat dijous i divendres, l’Ajuntament d’Alzira va participar en la trobada del projecte a ‘s-Hertogenbosch (Den Bosch) als Països Baixos. En aquest projecte s’avaluaren les tècniques d’ensenyament per adults i als seus formadors i s’intercanviaren experiències de formació professional i programes d’ocupació. Per part d’IDEA es va presentar el “Viatge a l’Empleabilitat” (que ha permés una beca a 45 alumnes en Hostaleria, Electromecànica i Logística/Transport) i les seues possibilitats de futur en altres àmbits. Gràcies a la participació en aquest projecte l’Ajuntament d’Alzira va rebre 250.000 euros del Ministeri d’Hisenda i de Fons Europeus per a poder-ho dur a terme.

A més a més es van visitar els projectes neerlandesos TOM (d’inserció laboral i formativa per a col·lectius vulnerables) i l’agència pública Weener XL (l’agència de desenvolupament local de la localitat, que té més de 150.000 habitants, una entitat que funciona des del 1945 i conta en l’actualitat amb uns 10 milions d’euros de pressupost).

Els socis que participen enviaran 25 alumnes adults en les activitats vinculades a la Biosfira a Alzira el proper mes de maig, inclosa dins el catàleg de setmanes verdes de la UE, com un àmbit d’aprenentatge i introducció a l’economia verda i sostenible.