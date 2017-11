L’Ajuntament d’Alzira participarà en un nou projecte europeu per a la formació de persones adultes

Alzira, 21 de novembre del 2017. L’Ajuntament d’Alzira participarà, de la mà de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i IDEA, en un nou projecte europeu en el que podran participar quatre alzirenyes/alzirenys en diverses jornades de formació per a l’educació de persones adultes a Alemanya.

El projecte ”self empowerment methodology for adult learning and employability” està adreçat a la formació en persones adultes, promocionant l’aprenentatge permanent mitjançant noves tècniques per a l’ensenyament d’adults. El projecte, liderat per l’organització Polaris Ltd d’Itàlia, té una durada de 2 anys i compta amb un pressupost per a l’Ajuntament d’Alzira de 10.915 euros.

Ivan Martínez, Regidor de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus: “des de l’Ajuntament d’Alzira continuem treballant per a aconseguir més recursos i també finançament europeu per a poder desenvolupar aquests projectes que incrementen la qualificació professional de la ciutadania i obrin noves oportunitats, tractant així d’ampliar els recursos disponibles en benefici dels aturats/des de la nostra localitat”

Per a qualsevol informació de les persones interessades poden adreçar-se a les instal·lacions d’IDEA, (c/ Ronda d’Algemesí, 4), al telèfon 96 245 5101 i a través de la pàgina web idea-alzira.com.