L’Ajuntament d’Alzira posa en marxa el pla de prevenció d’emergències davant els possibles inconvenients que puga ocasionar la previsió de gota freda a la nostra ciutat

Davant la previsió de fortes pluges que puga ocasionar la Gota Freda que afectarà al nostre territori durant els pròxims dies, el regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, s’ha reunit amb caràcter urgent, amb tots aquells efectius municipals i personal tècnic de diferents departaments, com la Policia Local i la Brigada Municipal d’Obres com també amb representants de les empreses implicades, FCC, Inditec i Aguas de Valencia, per tal de coordinar les primeres mesures a tenir en compter, per la previsió de possibles inundacions als carrers amb més risc, com també informar sobre l’actual situació de preemergència davant l’anunci de fortes pluges a la nostra ciutat. Totes les entitats i personal implicat estarà coordinat baix la supervisió de la cap del departament de Projectes i Infraestructures, Xelo Bisbal.

A hores d’ara i una vegada finalitzada la reunió, s’ha posat en marxa el protocol establert davant la previsió pluges d’intensitat. Aleshores davant la possible acumulació d’aigua per l’arribada de fortes pluges, les primeres mesures que es duran a terme són l’obertura i senyalització dels albellons situats als carrers amb més risc d’acumulació d’aigua, de la nostra ciutat.

El regidor Fernando Pascual ha assegurat al respecte que; “Des de l’Ajuntament d’Alzira anem a posar les mesures més adequades, una vegada establit el Pla de Prevenció dins del centre urbà, per tal d’evitar inundacions als carrers més difícils de la nostra ciutat. Posarem especial atenció a certs punt com el camí de l’Arena i el cami dels Pescadors, ja que tots dos carrers desemboquen en la rotonda de la carretera de Gandia, a la altura de l’antiga Avidesa. Aleshores anem a posar tots els mitjans al nostre abast per intentar reduir al mínim els possibles inconvenients, en el cas que la previsió de Gota Freda aplegue a la nostra ciutat”.

Segons les últimes informacions que arriben a l’Ajuntament d’Alzira, la gota freda es situarà a la nostra zona a partir de les 11.00 hores de demà dijous i serà intensa fins el divendres a les 09.30 hores, per la qual cosa tots els efectius estaran alerta les 24 hores del dia per tot alló que puga succeir durant este període de temps i mentre perdure l’activació de Gota Freda.

L’Ajuntament d’Alzira informarà puntualment a través d’Alzira Ràdio i les xarxes socials municipals de totes aquelles situacions o mesures que siguen especialment importants. Davant qualsevol dubte, els ciutadans han d’informar-se, ser prudents i extremar les precaucions si han d’eixir amb el cotxe.