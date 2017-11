L’Ajuntament d’Alzira posa en marxa una campanya de neteja en els carrers per eliminar la brutea ocasionada pels orins de gos

28 de novembre de 2017 – Ja han començat les tasques de neteja de tots els cantons dels edificis de la ciutat, per tal d’eliminar taques i desperfectes ocasionats pels orins dels gossos. Des de la Regidoria de Gestió Urbanística s’han pres les mesures necessàries perquè l’empresa encarregada, FCC, porte a terme esta acció especial de neteja, per la qual cosa s’ha dividit la ciutat en nou zones. Hui han començar les actuacions a la zona del nucli antic de la Vila.

El producte que està utilitzant-se per a tal acció es un detergent que diluït amb aigua no ocasiona cap molèstia ni corrosió als materials dels edificis. Les tasques es basen a polvoritzar la zona afectada amb este detergent, deixar actuar i tornar a netejar amb aigua a pressió.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, assegura que “esta mesura, junt amb altres que estan portant-se a terme, no és una altra cosa que protegir les zones i material urbà, afectat per l’efecte de l’orí dels gossos. Com ja vaig dir en una altra ocasió, sembla un poc estrany que un simple pipí puga ocasionar tants desperfectes, però és així. Per això des de la Regidoria de Gestió Urbanística estem posant al carrer diverses campanyes per acabar amb les incomoditats que açò implica. Tot per intentar tindre Alzira neta, cuidada i amb una imatge de ciutat moderna, actual i sostenible”.