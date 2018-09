L’Ajuntament d’Alzira es prepara per a els possibles inconvenients que puga ocasionar la previsió del fort temporal de pluges a la nostra ciutat

Print This Post

El regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, s’ha reunit amb el personal tècnic de l’Ajuntament d’Alzira, la Brigada Municipal d’obres i els representants de les empreses FCC, Inditec i Aguas de Valencia, per tal d’organitzar i informar sobre l’actual situació de preemergència davant la previsió de fortes pluges a la nostra ciutat. Totes les entitats i personal implicat estarà coordinat baix la supervisió de la cap del departament de Projectes i Infraestructures, Xelo Bisbal.

A hores d’ara ja s’ha posat en marxa el protocol establert davant la previsió de ruixats i tempestes fortes, ja que segons ens informa el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat, està activat el nivell taronja en la nostra zona. Aleshores amb la previsió de possible acumulació d’aigua per l’arribada de fortes pluges, les primeres mesures que s’han portat a terme són l’obertura i senyalització dels albellons situats als carrers amb més risc d’acumulació d’aigua, de la nostra ciutat.

El regidor Fernando Pascual ha declarat que; “Som coneixedors de les conseqüències que pot aplegar a provocar l’aigua en la nostra ciutat, i hem de posar els mitjans al nostre abast per intentar reduir al mínim els possibles inconvenients, en el cas que la previsió del fort temporal aplegue a la zona”.

L’edil també ha assegurat que; “Des de l’Ajuntament estarem en contacte amb cadascuna de les parts i entitats implicades, per tal d’estar informats a temps real i poder reaccionar amb rapidesa en cada una de les actuacions que pogueren sorgir, provocades per la pluja. És summament important que a les cases també siguen prudents, que els conductor extremen les precaucions si han d’eixir, i que en cas de dubte, criden sempre per informar-se de quina és la situació. ”.