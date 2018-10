S’inicien les obres del nou espai per a mascotes al parc de l’Alquenència

Connect on Linked in

Com ja va anunciar la Regidoria de Gestió Urbanística, el parc de l’Alquenència albergarà un nou espai per a mascotes.

Es tracta d’un projecte que ha estat elaborat pel personal del Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament d’Alzira amb la intenció que les mascotes disfruten d’un espai amb jocs i una àmplia zona d’espargiment però, també, perquè els propietaris puguen compartir espai i temps amb els seus gossos en una zona delimitada i condicionada per a tots ells.

En esta zona d’oci per a mascotes, hi haurà un espai amb gespa, jocs, taules i seients per als usuaris i també s’instal·larà una font per als animalets que visiten l’espai.

Tant la zona de mascotes com la resta del parc tindran la senyalització adequada per tal que el veïnat, grans i menuts, disfruten del parc de l’Alquenència de manera agradable. Cal recordar que este parc és el pulmó verd d’Alzira i amb este projecte es millora la presència o la convivència al parc per a tots els usuaris.

Fernando Pascual, regidor de l’àrea responsable, ha assegurat al respecte: “Estem segurs que este nou espai per a mascotes agradarà al públic i als seus animalets de companyonia, perquè s’ha elaborat pensant en tots: en el veïnat, en els usuaris i en les mascotes, les quals tindran una zona amb elements, jocs i un entorn d’acord amb les seues necessitats. És important també que tots prenguem consciència dels nostres espais, respectem les normatives i, sobretot, cuidem dels nostres i del nostre entorn, que al cap i a la fi és de tots els ciutadans”.