L’Ajuntament d’Alzira realitzarà un nou espai per a mascotes al parc de l’Alquenència

Connect on Linked in

La Regidoria de Gestió Urbanística presentarà demà dissabte 22 de setembre, a les 11 del matí, al parc de l’Alquenència, el projecte del nou espai per a mascotes que estarà ubicat al mateix parc.

Este projecte ha estat elaborat pel personal del Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament d’Alzira, amb l’assessorament de l’associació LaCua i es presentarà al veïnat i als propietaris de mascotes que habitualment acudixen a este pulmó de la ciutat amb la intenció que les mascotes disfruten d’un espai amb jocs i una àmplia zona d’espargiment, però també per a que els propietaris puguen compartir espai i temps amb els seus gossos en una zona delimitada i condicionada per a tots ells.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística assegura al respecte: “Este és un projecte que ha estat estudiat amb calma i assessorament, davant la demanda d’un espai adequat per a que les mascotes tinguen una zona amb elements, jocs i un entorn concorde a les seues necessitats. També s’han tingut en compte les opinions de veïns i veïnes que no tenen mascotes ja que hem d’escoltar i entendre totes les parts, de manera que puguem disfrutar de l’entorn respectant els espais determinats per a cadascun. Des d’ací vull convidar el veïnat i propietaris de mascotes a la presentació del projecte que realitzarem demà dissabte, a les 11 del matí, al mateix parc de l’Alquenència, per tal d’informar en què consistirà la zona d’oci per a mascotes”.

Tant la zona de mascotes com el parc tindrà la senyalització adequada per tal que el veïnat, usuaris, grans i menuts disfruten del parc de l’Alquenència de manera agradable.