L’Ajuntament d’Alzira reduïx un 50% el nombre de places d’aparcament de la zona blava des de 2015

Alzira, 16 d’abril de 2018. La Regidoria de Gestió Urbanística ha estat treballant en els últims anys per eliminar places de la zona blava de la ciutat, en benefici dels ciutadans.

Cal recordar que l’any 2015 Alzira comptava amb 774 places d’aparcament reservades a esta zona i a partir del 29 de maig de 2018, dia que entra en vigor el nou contracte entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària del servei de control d’estacionament limitat, quedarà reduïda a 400, pràcticament un 50% menys en tan sols tres anys, ja que està previst que queden sense places de zona blava l’avinguda Luís Suñer i el carrer Pere Morell.

Al llarg dels últims tres anys, s’han aconseguit millorar els acords amb l’empresa adjudicatària com; anar reduint progressivament el nombre de places, ja que es considerava que en molts llocs de la ciutat no era necessari reduir les tarifes del servei, tant a l’usuari habitual com als residents, els caps de setmana, festius i durant el mes d’agost la zona de la Ora queda sense servici i passa a ser gratuïta i també es va incorporar l’aplicació MOVILTIK, per aquells usuaris que vulguen beneficiar-se dels seus avantatges.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, recorda que “estem satisfets amb les mesures que s’han anat aconseguint amb la zona blava. Reduir un 50% el nombre de places en tan sols tres anys és un gran pas, com també la baixada de les tarifes o la gratuïtat dels dies festius i caps de setmana, entre altres avantatges. Un propòsit que esta Regidoria es va marcar des de l’inici de la legislatura i com no, continuarem treballant per millorar, no sols este servei, sinó tots aquells que siguen en benefici de la ciutadania”.