L’Ajuntament d’Alzira renova la imatge de la plaça Elisa Ramírez amb noves plantes d’espècies autòctones

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Des de la Regidoria de Gestió Urbanística, es continua treballant per millorar la imatge de les zones enjardinades i de places de la ciutat.

En aquesta ocasió, des del Departament de Parc i Jardins, s’han portat a terme els treballs pertinents per tal de renovar la jardinera central de la plaça Elisa Ramirez instal·lant, com a peça protagonista, una olivera que al mateix temps va acompanyada d’espècies arbustives típiques de la nostra zona, com murta, romer, espígol i arbocer, formant cercles concèntrics al seu voltant.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, destaca al respecte: “Com ja anunciarem, des del nostre departament, anem a realitzar accions permanents en totes aquelles zones als parcs i jardins d’Alzira per tal de millorar el seu aspecte i dotar de vistositat la nostra ciutat, com també aprofitar estes millores per recuperar espècies autòctones i així aconseguir uns espais adequats a la nostra zona”.