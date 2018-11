L’Ajuntament d’Alzira rep més 460.000 euros en fons de la Unió Europea en el 2018

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira ha rebut l’aprovació per part de l’Agència Nacional Espanyola d’un total de quatre noves iniciatives europees en el marc de la segona ronda de presentació de projectes del programa Erasmus+ de la Unió Europea. El total de fons europeus gestionats per la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus suma 467.306 euros durant tot aquest 2018.

En el camp de les associacions estratègiques internacionals, l’ANE ha aprovat la col·laboració internacional liderada per l’Ajuntament d’Alzira “Youth Employment Initiatives”. Amb un import de 57.839 euros, l’objectiu de la mateixa és compartir experiències i bones pràctiques en la promoció de l’ocupació entre els joves com el “Viatge Juvenil a l’Empleabilitat”. En aquest projecte, a més, participen l’Ajuntament de Cremona (Itàlia), l’Ajuntament de s’-Hertogenbosch (Països Baixos), la Universitat de Tessàlia (Grècia) i les organitzacions Logo (Àustria) i Tirantes (Països Baixos).

En l’àmbit de les mobilitats europees, més concretament en el del Servei de Voluntariat Europeu, l’Ajuntament d’Alzira ha rebut l’aprovació de tres projectes de voluntariat que permetran un total de 6 mobilitats europees: “Culture Habite than a Word II”, “Spanish Youth in the UK II” i “Youth in Alzira for Nature Conservation II”.

El projecte “Culture Habite than Word II”, és un projecte dins de l’SVE en el qual dos joves de la nostra localitat realitzaran una mobilitat d’un any en Dolny Kubin (Eslovàquia) gràcies a una subvenció de 18.166 Euros. Per la seua banda, el projecte “Spanish youth in UK II”, és un projecte dins de l’SVE en el qual un jove de la nostra localitat realitzarà una mobilitat d’un any en Norwich (Regne Unit) gràcies a una subvenció de 12.019 euros.

Finalment, i a diferència dels anteriors que ofereixen mobilitats a joves alzirenys/es en l’estranger, el projecte “Youth in Alzira for Nature Conservation II” és un projecte on tres voluntaris europeus realitzaran les seues activitats de voluntariat en la nostra localitat. Unes activitats que consistiran en tasques de protecció i cura del medi ambient. Aquest projecte de voluntariat mediambiental compta amb una subvenció total de 19.678 euros i es tracta de la segona ocasió en què voluntaris/àries europeus han col·laborat en aquest tipus d’activitats, realitzant tasques de neteja i conservació d’entorns naturals d’Alzira com la Murta, la Casella i la Muntanyeta de Sant Salvador.