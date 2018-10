L’Ajuntament d’Alzira rep un reconeixement pel bon estat dels seus jardins i zones verdes

Connect on Linked in

Divendres 5 d’octubre es va celebrar a València, amb el patrocini d’Iberflora, la jornada de Viles en Flor, un reconeixement a la labor dels municipis per millorar els seus espais verds urbans, i que arreplega els projectes dels municipis adscrits al programa en matèria de jardins, medi ambient i educació ambiental, gestió sostenible dels recursos i, com no, la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

Viles en Flor és un programa de caràcter anual, i este reconeixement als municipis participants es realitza en forma de guardons anomenats Flors d’Honor, de les quals Alzira ha sigut mereixedora per la imatge i el bon estat que respiren les zones enjardinades del nostre centre urbà, concretament, Alzira ha aconseguit el 3r premi, amb dos Flors d’Honor, principalment per la nova imatge amb composició d’arbratge, flors i decoració del carrer Benito Pérez Galdós.

A l’acte han assistit el regidor de Gestió Urbanística i responsable del Departament, Fernando Pascual, amb la tècnica de Zones Verdes Urbanes, Sara Benavent, responsable que els jardins de la ciutat lluïsquen amb més color i varietats adaptades al nostre clima, com són algunes de les espècies autòctones.

Fernando Pascual ha declarat al respecte: “Hem d’estar orgullosos de la tasca que hem portat a terme en els nostres jardins i zones verdes. En poc de temps hem aconseguit que la imatge d’Alzira siga més viva, més actual i, el més important, sostenible i cuidant el màxim possible el medi ambient. Premis com este de Viles en Flor, ens donen més força per continuar treballant per una ciutat millor, i aprofite este moment per agrair al personal del departament el seu esforç i implicació que ens reporta estes xicotetes alegries”.