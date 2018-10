L’Ajuntament d’Alzira rep una subvenció de 170.000 euros per a la contractació de 10 persones aturades

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’agència municipal IDEA, contractarà 5 aturats/des de llarga durada i 5 aturats/des majors de 30 anys, durant 6 mesos, amb els 170.000€ de subvenció que ha aprovat la Generalitat Valenciana dins el programa EMCORD i EMCORP. Les persones beneficiàries d’aquests programes han d’estar inscrites al SERVEF i estaran destinades al suport de distints departaments. Les característiques de les ofertes es publicaran amb la convocatòria definitiva.

Segons ha explicat el regidor de l’àrea, Ivan Martínez: “Hem incrementat cada any les ajudes demanades per cobrir aquests programes, que s’havien paralitzat abans del 2015. En el 2017, l’Ajuntament d’Alzira va poder contractar un total de 8 persones amb 140.000 euros d’inversió. Cal recordar que, juntament amb el SERVEF, IDEA té en marxa tres tallers d’ocupació amb contractes d’un any de formació, i s’han reforçat els serveis d’orientació laboral i d’Agents de Desenvolupament Local. A això s’ha de sumar el programa T’AVALEM amb altres tres tallers que empren 70 persones a l’atur durant un any i els 47 de Fons de Garantia Juvenil (EMCUJU i EMPUJU).”