L’Ajuntament d’Alzira retira el fibrociment dels dos últims col•legis amb este material a les seues instal•lacions

28 de desembre de 2017 – L’Ajuntament d’Alzira, amb la col•laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, han estat realitzant les tasques d’eliminació del fibrociment de les instal•lacions escolars que, fins ara, encara existien. Estes mesures estan portant-se a terme a les diferents escoles de primària de la ciutat des de 2016, com el CP Alborxí, Tirant lo Blanc, Pintor Andreu i l’Escola d’Adults d’Alzira i a hores d’ara estan realitzant-se els treballs d’eliminació de la coberta de fibrociment del gimnàs i posterior reposició de la nova coberta dels CP Lluís Vives i Ausiàs March.

Els treballs estan sent supervisats pel personal i tècnics dels departaments responsables juntament amb els regidors de Gestió Urbanística i Educació, Fernando Pascual i Pepe Grau.

Segons paraules del regidor Fernando Pascual, “este equip de govern en només dos anys ha aconseguit eliminar el fibrociment de les escoles d’Alzira, amb les accions adequades i molta eficàcia, a les escoles d’infantil i primària d’Alzira. Hem de recordar que al pressupost de 2017 s’han destinat un total de 100.000 euros per als treballs de manteniment de centres educatius de la ciutat. Este és un govern que complix el que promet”.

Al mateix temps, el regidor Pepe Grau declara que “hem d’agrair la col•laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports per aconseguir el nostre propòsit d’eliminar tot el fibrociment dels centres educatius de la ciutat. Una tasca que s’hauria d’haver fer fa 12 anys. Estem contents que en sols dos anys hem eliminat tota la fibra dels centres de primaris i infantil, perquè el més important és que tant els centres i l’alumnat puguen estar tranquils que no hi ha cap material perjudicial als seus centres”.