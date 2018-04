L’Ajuntament d’Alzira signa un conveni amb AUTAL per a impartir formació de reparació de camions

Connect on Linked in

Alzira, 5 d’abril del 2018. L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’agència IDEA, ha signat un conveni de col•laboració amb l’empresa alzirenya Autal (Automóviles Alzira, S.A.) per a impartir la formació de reparació de camions a 10-12 alumnes i propiciar la contractació de persones aturades. En l’acte de la signatura del mateix han estat presents Ivan Martínez, regidor de l’àrea, Francisco Almansa, responsable de l’empresa, i Carmen Herrero, directora d’IDEA.

Segons ha explicat Ivan Martínez: «es tracta d’una altra iniciativa pionera que hem realitzat des de l’Ajuntament per a afavorir la formació i propiciar millor oportunitats de treball a les persones aturades. Des d’IDEA es posaran els mitjans en la part teòrica, així com la selecció de les persones aturades i se’ls atorgarà una beca als participants durant els 4 mesos del curs, i per part del sector de tallers de reparació de tallers de camions s’impartirà la part pràctica i el compromís d’una inserció laboral del 20% dels alumnes. S’obri d’aquesta manera un ventall de possibilitats també per a què altres xicotetes i mitjanes empreses de la nostra ciutat puguen col•laborar amb l’ajuntament amb l’objectiu de millorar la formació, adaptar-la a les necessitats reals del nostre teixit econòmic i reduir la taxa d’atur a la nostra ciutat, que és la segona amb major reducció després de València en els últims anys.»

Per part de l’Ajuntament d’Alzira s’ha agraït el compromís social i cívic d’Autal i la seua voluntat i bona predisposició per a llançar aquest projecte innovador, així com també a les treballadores i treballadors municipals d’IDEA per la tasca de servei públic indispensable que realitzen. Cal recordar que la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i IDEA han rebut el premi de Bon Govern que atorguen els ajuntaments valencians a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies pels seus plans d’ocupació, agrupats en «el Viatge a l’Empleabilitat», que ha suposat la gestió d’un total de vora 4 milions d’euros amb diverses entitats sols en el 2017.

Les persones interessades en aquest curs poden informar-se en les instal•lacions d’IDEA, en la ronda d’Algemesí, 4, o telefonant al 962455101.