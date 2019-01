L’Ajuntament de Benifaió finalitza els treballs d’asfaltat de vials de la Urbanització Pla dels Clotxes amb una inversió de 47.576€

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Benifaió ha finalitzat els treballs d’asfaltat i millora de diversos vials de la Urbanització Pla dels Clotxes.

Els treballs han tingut un cost de “47.576 euros i s’han executat en un total de 5.220 m2 de vials, a més de reconstruir els quatre passos a nivell elevats existents a la urbanització” comenta el primer tinent d’alcalde Xavier Martínez.

L’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz ha destacat que “des de la nostra entrada en l’actual equip de govern les millores viàries per a un millor accés a la urbanització Pla dels Clotxes ha sigut una prioritat, la inversió en asfaltat cada any com el que acabem d’executar en aquests dies és un exemple”.