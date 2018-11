L’Ajuntament de Benifaió inicia la remodelació del pipi ca situat al costat de la Piscina Coberta

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Benifaió invertirà prop de 6.000 euros en la remodelació de les instal·lacions del pipi ca situat al costat de la Piscina Coberta.

L’alcaldessa Marta Ortiz ha destacat que està remodelació, ja en marxa i que finalitzarà en breu “respon així a una demanda dels propietaris d’animals per a millorar una instal·lació que mancava d’una altura adequada del clos per a una millor protecció dels animals”. Ortiz destaca que si ben els propietaris d’animals no poden fer ús actualment mentre duren les obres d’aquesta zona d’esplai “en breu ja es podrà utilitzar dotant un pipi ca per fi adequat per a un ús correcte”.

Aquesta remodelació, al costat de la construcció durant la present legislatura de dues noves zones d’esplai per a animals ja instal·lades en la zona pròxima al barranc del Tramusser i la Plaza Blasco Ibañez “són mesurades adoptades del resultat de l’estudi sobre aquesta matèria dut a terme dins del projecte mitjà ambiental realitzat ‘Evita el marró”, destaca l’alcaldessa, qui subratlla a més que en breu “traurem avance noves iniciatives per a conscienciar a la ciutadania sobre la importància de la recollida d’excrements de les nostres mascotes”.