L’Ajuntament de Burjassot demana l’opinió dels seus veïns i les seues veïnes per a millorar els serveis que presta

L’Ajuntament de Burjassot ha iniciat en aquests dies les tasques de revisió anual de la seua Carta de Serveis, el documents que conté els compromisos que el Consistori estableix amb les veïnes i els veïns i que té com a principal objectiu la millora en la prestació dels serveis municipals i en l’atenció a la ciutadania.

Amb motiu d’aquesta revisió periòdica que marca Aenor per a la renovació del certificat de qualitat, l’Ajuntament sol·licita als seus propis veïns i veïnes que indiquen les dificultats amb les quals es troben quan es dirigeixen a l’administració per a esmenar-los i donar-los el millor servei que es mereixen. L’objectiu és que ajuden i col·laboren de manera directa amb el Consistori per a identificar aquelles deficiències que es detecten en la seua relació amb l’entitat o en la prestació dels seus serveis, ja que la pròpia Administració pot no ser conscient de la totalitat d’aquests.

Per a recaptar les seues necessitats i suggeriments de millora, i poder afegir-les a la Carta de Serveis de 2019, el Consistori ha posat en marxa una enquesta en la qual podran participar totes aquelles persones que estiguen empadronades i vivint en el municipi.

Aquesta enquesta pot fer-se directament per internet, accedint a la web municipal, http://www.burjassot.org/encuesta-carta-de-servicios-2019/, des d’on podran contestar les 14 preguntes que es realitzen en aquesta. De la mateixa manera, si prefereixen passar per l’Ajuntament, l’enquesta podrà realitzar-se en paper en el Servei d’Atenció al Ciutadà.

Per a l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, el fet “de posar en marxa aquesta presa de dades i aquest contacte directe amb la ciutadania ens ajudarà moltíssim ja que ens adaptarem al que els nostres ciutadans i ciutadanes ens reclamen. Volem millorar i, la millor forma de fer-ho, és escoltant els consells i les opinions de les i els burjassotenses”.