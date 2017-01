L’Ajuntament de Carlet sol·licitarà a la Confederació ampliar l’Albereda del malecó del riu

Esta ha sigut la proposta més votada pels carletins i carletines en els pressupostos participatius de 2017.

La prolongació de l’Albereda del malecó del riu, millorar les instal·lacions del camp de futbol i condicionar i sonoritzar el Saló Giner han sigut les tres propostes més votades pels veïns i veïnes de Carlet en la segona edició dels pressupostos participatius. Enguany la participació en els pressupostos ha sigut de 758 votacions, que s’han fet via web i de forma presencial a l’Ajuntament de Carlet.

A través d’este procés que s’ha posat en marxa per segon any consecutiu, els ciutadans han mostrat quines són les seues prioritats en inversions per al 2017, a les quals l’Ajuntament destinarà almenys el 40% del pressupost del pròxim any. El procés es va encetar el passat mes de novembre amb un primer període de presentació de propostes, en el qual els ciutadans i ciutadanes presentaren 75 propostes, que es reduïren a 10 després de l’estudi per part dels tècnics que van valorar la seua viabilitat i si es podien incloure al capítol d’inversions.

La ciutadania carletina ha pogut votar durant 9 dies tres de les 10 propostes veïnals aportades durant la primera fase d’este procés. El projecte que més suport ha tingut és la prolongació de l’albereda del riu, que ha tingut un suport del 32% dels vots, el segon projecte més votat, amb un suport del 23%, ha sigut la millora de les instal·lacions del camp de futbol, i el tercer projecte, el condicionament i sonorització del Teatre Giner. A més d’estes tres primeres propostes, l’Ajuntament de Carlet, tal i com va indicar la regidora de participació Pepa Caballero en la assemblea informativa als ciutadans, tindrà en compte la resta de propostes i els donarà prioritat en la resta de capítol d’inversions.

Pel que fa a les propostes, des de l’Ajuntament s’encetaran en breu els tràmits per posar en marxa el procés per a fer realitat les demandes ciutadanes. L’alcaldessa de Carlet, M. Josep Ortega, ha recordat que la primera proposta d’estos pressupostos està condicionada a l’autorització per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per això, la primera acció serà demanar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que atenga la petició dels veïns carletins, expressada a través del seu Ajuntament, i que autoritze la construcció de la prolongació de l’Albereda al malecó del riu.

M. Josep Ortega s’ha mostrat optimista al respecte: «Pensem que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer afavorirà que es pose en marxa este projecte, igual que va permetre que es fera la primera part de l’Albereda en l’anterior etapa municipal. No entendríem que posarà entrebancs als desitjos dels carletins i carletines que han expressat a través d’este procés de pressupostos participatius».

Ortega ha destacat la importància de seguir endavant amb el camí inaugurat l’any passat de donar participació als veïns i veïnes en la confecció del pressupost. Un procés participatiu en el qual s’han prioritzat la seguretat i les garanties en les votacions, [on només poguera accedir al vot la gent de Carlet, mitjançant un acurat procediment de registre individual. Així i tot, explica Ortega, «és un procés en construcció que continuarà endavant per tal d’afavorir una cultura democràtica i participativa que fins ara era aliena a la població carletina».

Pel que fa a les propostes que s’aprovaren als anteriors pressupostos participatius, la majoria d’elles estan en procés. La vicepresidenta de la Diputació de València, M. Josep Amigó, va mostrar el seu suport a fer viable amb l’ajuda de l’entitat provincial, la rehabilitació del teatre d’El Siglo, projecte més votat l’any passat. Per al segon projecte més votat al 2015, la recuperació de la zona de la Font Blanca, l’ajuntament ja ha firmat un conveni amb la Diputació, entitat que serà qui execute les obres en breu. Pel que fa a la zona de vianants al nucli antic, al llarg del 2016 s’ha fet una primera experiència en la Setmana de la Mobilitat sostenible. A hores d’ara ja s’han adjudicat les obres per a la construcció d’una zona d’esplai per a gossos i s’han fet reformes a l’edifici de l’Escola d’Adults.