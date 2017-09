L’Ajuntament de Cullera crea el primer pla d’igualtat de la seua història

Ortiz: «La igualtat legal no és suficient, cal implementar mesures perquè també siga real i efectiva»

CULLERA. 14-09-17. L’Ajuntament de Cullera ha engegat la maquinària per a crear el I Pla d’Igualtat d’Oportunitats en l’àmbit de l’Administració pública local, un projecte que haurà d’acabar-se de redactar al novembre i s’implementarà en 2018.

Este dijous, 14 de setembre, s’ha realitzat la primera sessió de desenvolupament, en la qual s’ha constituït la Comissió d’Igualtat —presidida per la regidora de l’àrea, Francesca Ortiz— que conduirà el procés de realització del pla i tindrà continuïtat en el temps per a actuar en esta matèria.

Este organisme està format per persones de les diferents àrees de competència municipal, té un caràcter mixt i interdepartamental. El procés es porta de la mà de l’equip consultor de Transformacció – Associació d’Estudis Feministes, de Gènere i Sexualitats.

Durant esta primera sessió s’han abordat a grans trets les primeres línies del treball iniciat, s’han compartit idees i inquietuds respecte a la igualtat d’oportunitats en l’Administració pública, prenent una especial rellevància les mesures de conciliació, accessibilitat laboral i formació, així com s’ha concretat el compromís de l’ajuntament mitjançant la definició del calendari de les següents sessions de treball.

La implementació del pla és de fonamental importància per al desenvolupament posterior del primer Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats en el municipi de Cullera, ha destacat Ortiz.

La regidora indica que «encara que el consistori ha tardat anys a posar-se a la feina en esta matèria perquè els anteriors governants no veien açò com una prioritat, val més tard que mai; encara que tenim la igualtat legal no és suficient i cal implementar mesures perquè siga real i efectiva».

Ortiz ha abundat en esta idea en assenyalar que «si bé en l’Administració pública hem avançat barbaritats, encara queden molts espais de desigualtat» i ha destacat el paper que han de tindre els ajuntaments en l’entorn local «com a exemples» per a la resta de la ciutadania.

El pla també pretén abordar altres temes com ara el llenguatge sexista, que encara persistix en l’Administració, o dictar pautes per a una correcta utilització i representació de la imatge de la dona. També es pretén abordar la situació de les persones amb necessitats especials.

Més informació sobre Transformacció

L’associació Transformacció està formada per professionals del món acadèmic, de la investigació, així com per professionals vinculades amb l’activisme feminista, amb la sensibilització i mobilització entorn de la igualtat d’oportunitats i que treballen amb intervenció psicosocial en problemàtiques relacionades amb les desigualtats de gènere. Alguns dels seus eixos d’actuació de Transformacció són l’elaboració de plans d’igualtat, diagnòstics i anàlisis de polítiques públiques, ja que fan possible que entitats locals, regionals, empreses, etc. puguen fer efectiu el compliment de la igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens.