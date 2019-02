L’Ajuntament de Godella digitalitza tota la informació del cementeri i llança una web de consulta

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Godella ha llançat una web a través de la qual es pot consultar de manera senzilla la informació relativa als difunts del cementeri municipal: http://www.godella.es/va/page/cementeri. Des del departament d’Informàtica s’ha contractat un sistema de gestió i, prèviament, s’ha realitzat tot el treball de digitalització dels documents existents en l’arxiu municipal.

Després de la informatització, s’han afegit a la nova aplicació totes aquestes dades, associant-se a cadascun dels difunts els arxius de rebuts, llicències de sepultura, etc. Un treball que ha estat valorat «molt positivament» per l’alcaldessa i regidora de Serveis Municipals, Eva Sanchis. «Abans tota aquesta documentació només estava disponible en paper, amb el risc de pèrdua o desperfecte que això suposa. Ara la tenim informatitzada i assegurada, la qual cosa afavoreix també una ràpida consulta per part de qualsevol veí o veïna», ha dit.

L’aplicació permet el control dels concessionaris i les peticions, la localització exacta dels difunts, exhumacions, etc., així com el control dels trasllats que puguen tindre lloc tant dins del propi cementeri municipal com en altres cementeris fora de Godella.

Com a curiositat, es permet associar una imatge de la làpida als difunts perquè siga més fàcil la identificació, tant per part dels tècnics de l’Ajuntament com de les persones que, prèvia consulta en la web, es dirigisquen al cementeri. A més, quan es produïsca una defunció, el funcionament en cloud permetrà la comunicació amb major brevetat de les dades associades al nou enterrament.

Associada a la nova gestió, i pensant en el visitant final, s’ha desenvolupat una web de consulta –integrada en la web de l’Ajuntament i fàcilment localitzable amb la icona del cementeri- on a partir de les dades de nom o cognom del difunt s’indica la seua localització exacta i es mostra un mapa amb una ruta suggerida des de l’entrada. Així, en cas de no recordar on es troba el nostre afí, podrem trobar-ho de manera senzilla. Per a facilitar aquesta localització també s’ha fet la divisió del cementeri en blocs o fileres i s’han creat zones perquè siga més ràpida la distribució en futures ampliacions. També s’està procedint a senyalitzar correctament els carrers, blocs i fileres i les diferents zones del cementeri, enumerant els nínxols, columbaris, sepultures i panteons per a ajustar-los a la nova aplicació. En ella, i amb l’objectiu de preservar les dades ja existents, s’ha respectat la numeració de la part més antiga.

Cal destacar que, en breu, des del mateix cementeri es podrà consultar la localització del difunt i les dades associades. Per a tal fi es facilitaran a les persones que visiten el cementeri els mitjans informàtics necessaris.