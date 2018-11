L’Ajuntament de Godella participa a la II Jornada Universitària sobre Canvi Climàtic

Connect on Linked in

La tècnica d’Agricultura de l’Ajuntament de Godella, Mónica Rubio, va participar ahir, 12 de novembre, a la segona edició de la Jornada Universitària sobre Canvi Climàtic, per tal d’explicar els distints projectes que el consistori té en marxa per preservar l’horta, apropar-la al ciutadà i impulsar el consum local.

El tema principal de l’esdeveniment fou el canvi climàtic i l’alimentació sostenible. En este sentit, Rubio -que va formar part de la taula rodona ‘Polítiques per a una alimentació sostenible’-, va exposar l’experiència de la campanya ‘Menja’t Godella’ i el projecte de cuina climàtica que liderarà el municipi durant els propers mesos.

En el primer cas, es tractava d’un calendari de fruites i verdures de temporada que tenia per objectiu «donar a conèixer els productes que es conreen a l’horta per tal de conscienciar del gran potencial que tenen per a la nostra alimentació diària» i «proporcionar suport a les persones que treballen la terra per a que puguen viure dignament d’ella», tal i com va explicar l’alcaldessa i regidora d’Agricultura, Eva Sanchis.

Pel que fa al projecte de cuina climàtica, es concretarà en una formació a sis cuines de tota la comarca amb l’objectiu de reduir la seua impremta hídrica i mediambiental, i apostar per productes de proximitat i temporada.

La II Jornada Universitària sobre Canvi Climàtic, que es va celebrar al paraninfo de la UPV amb una notable assistència, estava organitzada per la Càtedra de Canvi Climàtic de la Universitat Politècnica de València i patrocinada per la Generalitat Valenciana.