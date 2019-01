L’Ajuntament de Godella signa els convenis de col·laboració amb els centres educatius

Print This Post

La regidora d’Educació de l’Ajuntament de Godella, Teresa Bueso, va signar els convenis de col·laboració amb les AMPAs dels centres educatius públics de Godella i amb l’institut d’Educació Secundària IES COMARCAL Burjassot-Godella-Rocafort.

A l’acte van assistir Antonio Pardo Alcañiz, president de l’AMPA del CEIP El Barranquet, José Sepúlveda Pascual, president de l’AMPA del CEIP Cervantes, i Juan Luis Somovilla Martínez, president de l’AMPA de l’IES COMARCAL.

Tal com va explicar Bueso, «aquests convenis permeten desenvolupar de forma habitual funcions de col·laboració amb les diferents AMPAs dels col·legis públics del municipi, donant suport a les activitats i iniciatives que aconseguisquen incrementar una relació constant i positiva en els projectes i activitats que desenvolupen en l’àmbit educatiu, així com promoure la participació dels pares i alumnes en la gestió dels col·legis».

Per això, l’Ajuntament de Godella aporta a les AMPAs a través d’aquests convenis de col·laboració 500 euros per a cadascuna d’elles, amb càrrec al pressupost municipal de 2018, per tal de desenvolupament les seues activitats associatives del present curs escolar 2018-2019.