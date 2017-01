L’Ajuntament de l’Alcúdia inverteix en millores per al poble

La Regidoria d’Obres Públiques de l’Ajuntament de l’Alcúdia està treballant en la millora de diferents espais de la localitat. Un dels treballs que s’ha realitzat és la construcció de dos grups de nínxols al cementeri. El primer grup, que ja està acabat, s’anomena “Grup Santa Lucía”, compta amb 52 nínxols dobles i 8 senzills i està situat a la part dreta de la zona nova del cementeri. El segon grup, dotat amb 112 nínxols dobles i 24 senzills, encara es troba en construcció i està situat al terreny del mig de la zona nova, a continuació dels últims que es van construir. Per a dur a terme aquest projecte, s’ha fet una inversió de 170.799’13€.

Un altre dels espais que està millorant-se és el Parc de la II República, enfront del col·legi Heretats, on, a causa de les fortes pluges, s’ha enfonsat una part del formigó imprés. A conseqüència d’aquest fet, s’ha substituït el sòl en mal estat per un de nou durant les vacances nadalenques. D’aquesta manera quan els xiquets i xiquetes comencen novament l’escola podran fer ús d’aquest espai d’una manera segura.

Per últim, i en coordinació amb la Regidoria de Medi Ambient, l’Ajuntament de l’Alcúdia ha actuat en el paratge del Corral de Rafel per eliminar nius de processionària, doncs aquesta plaga, perillosa per a les persones i que pot provocar la mort dels pins joves, s’havia estés per la zona recentment repoblada. Per tal de fer front de manera efectiva s’ha contractat els serveis l’empresa local Refor que s’ha fet càrrec de tallar tots els brots afectats i la posterior incineració dels capolls.

Gemma Pina, regidora de Parcs i Jardins, ha explicat que “Paco Sanz, regidor de Medi Ambient, ens havia informat de la presència de la processionària en el paratge del Corral i ha sigut necessària una intervenció ràpida abans que els cucs isquen dels capolls” i ha afegit que “no ens hem limitat a actual sols en el corral, també en la urbanització Ismael Tomàs, en les redones del Camí de la Muntanya i la finca de la Creueta entre altres”.

La retirada dels capolls en aquest moment és fonamental per interrompre el cicle vital de l’insecte, ja que, en poques setmanes, els cucs abaixen dels pins i s’enterren per transformar-se en papallona i iniciar un nou cicle. Per evitar una nova proliferació de la processionària s’han previst tractaments preventius al llarg de l’any en els moments en què els tècnics han indicat que són més efectius.