L’Ajuntament de l’Alcúdia realitza intervencions per a la millora dels espais educatius

Alguns exemples són les millores realitzades al CEIP Batallar, on s’ha instal·lat un nou espai de jocs, i les del CEIP Heretats, on s’ha dut a terme la pavimentació d’una de les zones del pati.

Al llarg dels últims mesos s’han realitzat diverses tasques per millorar alguns dels espais presents a les escoles públiques de l’Alcúdia, més concretament una de les zones del pati del col·legi Heretats i altra de l’escola Batallar.

En el primer lloc s’ha instal·lat un nou parc infantil, el qual compta amb un tobogan i diverses parts per on els xiquets i les xiquetes poden pujar i jugar. En aquesta ocasió i aprofitant les vacances de Nadal, les obres van finalitzar-se cap a finals del mes de desembre de 2018, perquè l’alumnat pogués gaudir de la nova zona amb la tornada a les classes en gener. Al mateix espai i complementant al nou parc, també es va instal·lar una nova taula de “ping pong”, la qual és aprofitada pels xiquets i les xiquetes per realitzar partides esportives.

L’altre cas és el del CEIP Heretats, on han finalitzat – durant aquestes últimes setmanes – les obres de pavimentació de l’àmplia zona del pati situada prop de l’entrada principal. Al mateix lloc i aprofitant el nou paviment, van ser plantats diversos arbres: una activitat, al cap i a la fi, educativa (ja que el mateix alumnat de l’escola va participar ajudant en el procés de plantació).

L’objectiu d’aquestes tasques no és tan sols millorar l’espai educatiu, sinó també procurar que les zones queden actualitzades i siguen més segures pel que els xiquets i les xiquetes puguen realitzar les seues activitats educatives sense perills. D’aquesta manera, amb la nova zona pavimentada del col·legi Heretats, l’alumnat ja pot fer ús del pati sense haver de pensar en els problemes que poden ocasionar les zones sense paviment en espais escolars (com és el cas, per exemple, del fang en dies de pluja). Així mateix, el nou parc de l’escola Batallar també ha sigut pavimentat amb lloses de cautxú, amb l’objectiu d’evitar perills majors en casos de caiguda d’algun dels menuts o menudes.

Els espais educatius han format part de molts dels projectes de millora realitzats per l’Ajuntament de l’Alcúdia, també contemplats en els pressuposts participatius d’anys anteriors. Així mateix, el passat mes de gener la ludoteca del municipi va obrir de nou les seues portes al públic juvenil, amb nou mobiliari i zones de joc ampliades