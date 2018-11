L’Ajuntament de Paiporta llança una enquesta per a valorar i millorar les Festes Populars

Print This Post

El qüestionari es pot respondre online o en paper fins al 31 de desembre

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Paiporta llança, un any més, l’enquesta de valoració de les Festes Populars 2018. El qüestionari es pot respondre de manera telemàtica, en aquest enllaç, o bé en paper, amb els impresos que ja estan disponibles al Centre de Formació Ocupacional, al Museu de la Rajoleria, el poliesportiu municipal, la Biblioteca Pública Maria Moliner Ruiz i l’Oficina UNICA, al propi Ajuntament, on es troba l’urna per a dipositar l’enquesta en paper.

L’enquesta, en la que també ha col·laborat la regidoria de Participació Ciutadana, estarà oberta fins al pròxim 31 de desembre i “servirà per a conéixer l’opinió de la ciutadania, per a saber quins punts de la programació han agradat i cal potenciar, i també per a detectar, amb l’ajuda del poble, aquelles coses que cal corregir”, ha afirmat el regidor de Cultura, Alberto Torralba.

Les enquestes de valoració de les Festes Populars formen part d’un procés de participació que es va encetar ara fa dos anys, i que ha servit per a modelar i ajustar la programació als gustos i les preferències de la ciutadania. Gràcies a les respostes expressades per les persones participants en anteriors edicions, s’han reforçat aspectes com la programació infantil, juvenil o d’activitats gastronòmiques, entre d’altres.

El pas següent a l’enquesta serà la convocatòria d’una assemblea ciutadana oberta per a donar a conéixer els resultats, i saber al detall el punt de vista d’entitats i persones particulars sobre la celebració de les Festes Populars 2018, i encetar el procés de confecció de la programació per al 2019. “Valorem moltíssim la participació de la ciutadania i la seua opinió i, de fet, moltes de les activitats de les festes es fan a proposta de persones i entitats que, a més, ens ajuden després a executar eixes mateixes activitats”, ha conclòs el regidor de Cultura, Alberto Torralba.