L’Ajuntament de Sueca amb Antoni Puchades

La capital de la Ribera Baixa ha homenatjat a l’ex del València CF amb un mural en l’estadi municipal que porta el seu nom

Sueca, 30/12/2016.L’Ajuntament de Sueca junt amb la Regidoria d’Esport ha realitzat un mural-homenatge a l’estadi municipal “Antoni Puchades” a la figura del ex futbolista del Valencia CF, Antoni Puchades. El mural ha sigut obra de l’artista suecà David Viadel.

Es tracta d’un mural dividit en 24 panels i on l’artista, David Viadel, ha volgut transmetre la vida de Puchades en el moments més simbòlics i de més repercussió de la vida del jugador de futbol, com son els principis en el València CF, quan es va proclamar campió de lliga a l’any 1947 o quan va jugar amb la Selecció Espanyola en el campionat del món al Brasil.

A l’acte assistiren representants de l’Ajuntament, com el regidor d’esports, Vicent Baldoví, el qual va destacar el fet de que “Puchades va dur el nom de Sueca arreu del món i fou un home entregat a esta ciutat”. També va assistir l’Alcaldessa de la ciutat Raquel Tamarit, familiars de l’il·lustre jugador, representants de l’Associació de Penyes Valencianistes i representants de la Fundació del València CF que regalaren bufandes per a tots els xiquets que participaren a l’acte, a més de donar equipatges del València CF i balons firmats per tot el planter del primer equip.

Va ser un homenatge molt emotiu, sobretot quan el xiquets de l’escola de futbol de Sueca van entregar un ram de flors a l’estàtua del centrecampista i on Paz Puchades, neboda d’Antoni Puchades, va donar les gràcies a la ciutat de Sueca i al Consistori “per mantindre i recordar la figura de Puchades any rere any” i es va lamentar de que “hui en dia ja no ixen tants futbolistes com en èpoques anteriors”.