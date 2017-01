L’Ajuntament de Sueca amb els comerços locals

La capital de la Ribera Baixa sorteja els premis de la Piràmide Comercial

Sueca, 02/01/2017.La sisena edició de la Piràmide Comercial de Sueca va saber els seus guanyadors el passat dijous. Es tracta d’una iniciativa de l’Associació de Serveis i Comerç, Arrima’t, junt amb l’Ajuntament de Sueca i amb la Regidoria de Comerç, per a incentivar les compres en el comerç local, sobretot en estes dates tant senyalades.

El primer premi i el més desitjat és el valorat en 1.740 euros, que es coneix com el premi de la Piràmide. En esta ocasió ha anat dirigit per a Carlos Català, veí de Corbera, qui en rebre la telefonada es presentar de seguida per arreplegar personalment el premi. A més, també es repartiren set xecs valorats en 100 euros cadascun. Els agraciats foren Jose Soldado, de Conca, Jaqueline Palau, de Corbera, Montse Lletí, de Corbera, Josep Soler, de Sueca, Manola Rodríguez, de Sueca, Raquel Andrés, de Sueca i Carmen García, de Sueca.

En esta edició han participat 54 comerços i es varen arreplegar més de 20.000 paperetes, Pau Roselló, regidor de comerç ha agraït a tots els comerços la seua implicació per dur endavant esta iniciativa i ha ressaltat “la bona acollida que ha tingut pels veïns del municipi com també dels veïns dels municipis del costat”.