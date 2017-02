L’Ajuntament de Sueca reclama a Foment la cessió definitiva de la N332

El consistori exigeix la corresponent compensació econòmica d’1.200.000 euros per adequar la via i integrar-la a l’entorn urbà.

Sueca, 17/02/2017.L’Ajuntament de Sueca exerceix pressió sobre Madrid per reivindicar la cessió definitiva del tram de la carretera N332 que travessa Sueca. L’alcaldessa, Raquel Tamarit; el regidor d’Urbanisme, Julio Serra i la regidora d’Hisenda, Noelia Benedito, s’han reunit esta setmana amb el secretari general d’Infraestructures, Manuel Niño; el director general de Carreteres, Jorge Urrecho i la secretaria general de Transport, Carmen Llibrero, per reclamar a Foment la cessió en condicions del vial. La trobada ha tingut lloc a les dependències del Ministeri de Foment, ubicat al Passeig de la Castellana de Madrid.

Els representants del consistori han aprofitat el moment en què es negocien els nous pressupostos de l’estat per insistir al Ministeri que la cessió de la via queda pendent des de la construcció de la variant. El consistori suecà ha retret a Madrid la resolució signada en 2009 per la mateixa ministra de Foment d’aleshores, Magdalena Álvarez, per la qual s’aprovava la cessió d’este tram de la carretera al municipi.

El consistori ha recordat al Ministeri que la cessió comporta, segons estableixen les ordres ministerials, la corresponent contraprestació econòmica que ascendeix a vora 1.200.000 euros en l’actualitat, per adequar la via i integrar-la a l’entorn urbà.

L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, ha incidit en la problemàtica històrica que ha representat la N332 per al municipi de Sueca. “La carretera divideix la població en dos, constituint així una barrera física que estigmatitza el nostre veïnat” ha afegit Tamarit.

La delegació suecana ha valorat positivament la diligència del Ministeri en la reunió i s’ha mostrat esperançada, atés que de la trobada s’ha derivat la voluntat d’arribar a un acord favorable per a ambdues parts.

Joan Baldoví, diputat de Compromís al Congrés espanyol, va estar l’intermediari entre el municipi i el Ministeri en esta trobada.

El govern municipal, en encetar l’actual legislatura, al primer plenari va presentar ja una moció en este sentit perquè el Ministeri cedira la titularitat del vial a Sueca.