L’Ajuntament de Sueca rellança el seu concurs d’aparadors nadalenc

La capital de la Ribera Baixa convoca la XXVII edició del Concurs d’aparadors per a la campanya nadalenca de 2016

Sueca, 05/12/2016.L’Ajuntament de Sueca ha convocat la XXVII edició del Concurs d’Aparadors de la campanya de Nadal amb l’objectiu d’incentivar les compres nadalenques al comerç local, tot motivant als comerciants a decorar els seus aparadors amb motius nadalencs i convidant-los a despertar la seua creativitat i innovació per atraure totes les mirades dels seus clients potencials.

La temàtica haurà d’estar relacionada amb la celebració del Nadal i la tècnica serà lliure. El certamen està obert a totes les empreses comercials i de serveis que desenvolupen la seua activitat a Sueca i que disposen d’un establiment obert al públic, amb aparador al carrer i amb tots els permisos i llicències necessàries per a l’exercici de l’activitat, estant al corrent de tots els pagaments i tributs.

El regidor de Comerç i Mercats, Pau Roselló, ha explicat que, com a principals novetats, el consistori ha buscat, en esta edició, professionalitzar el certamen amb l’elecció d’un jurat qualificat expert. D’esta manera, el jurat estarà integrat per almenys tres professionals d’àmbits diversos, relacionats amb les arts, el màrqueting o el disseny i també formaran part d’ell, el regidor de Comerç, Pau Roselló i el president de l’Associació de Serveis i Comerços Arrima’t, Tony Landete, amb veu però sense vot.

Els tres millors aparadors guanyaran un premi econòmic. Hi haurà un premi de 1000 euros per al guanyador i de 600 i 400 euros per al segon i tercer finalista, respectivament. Enguany, a més, també hi haurà com a novetat, segons ha assenyalat Roselló, quatre accèssits valorats en 200 euros.

El Concurs començarà el pròxim dilluns, 12 de desembre, i l’aparador haurà de romandre muntat fins al 6 de gener de l’any nou. El jurat farà una única visita a cada establiment participant el dimecres 21 de desembre per a valorar cada treball. Per a decidir el veredicte, el jurat valorarà l’aprofitament dels productes del corresponent negoci; el disseny, la composició i distribució dels elements; la creativitat i originalitat i la il·luminació i els colors ambientals de l’aparador.

Aquells que estiguen interessats en presentar-se hauran de formalitzar la seua inscripció, que serà gratuïta, enviant un correu a l’adreça electrònica botigues@sueca.es. Al correu caldrà afegir totes les dades que se sol·liciten a les bases del certamen que es poden consultar a la secció d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament de Sueca. El termini finalitzarà el pròxim divendres 9 de desembre a les 14:00 h.

El veredicte es farà públic el pròxim 29 de novembre, a les 20:45, en un acte organitzat a la Placeta del Santíssim Crist de Sueca.