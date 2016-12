L’Ajuntament de Sueca sol·licita la declaració de zona greument afectada per emergència de protecció civil

Sueca, 23/12/2016.L’Ajuntament de la capital riberenca ha acordat en un ple extraordinari urgent celebrat este dijous, sol·licitar al Consell de Ministres la declaració del municipi com a zona greument afectada per una emergència de protecció civil, en inventariar i quantificar tots els danys i els desperfectes causats pel temporal de pluges, vents forts i onades. En el mateix punt, el consistori ha acordat sol·licitar a la Generalitat Valenciana i a la Diputació de València que incloguen el municipi de Sueca en qualsevol línia d’ajuda que s’aprove destinada als municipis afectats pel temporal que ha produït greus danys en infraestructures públiques i privades tant al cas urbà com al terme de Sueca.

El temporal a la mar ha produït importants arrossegaments de sorra, donat al fort onatge, i ha deixat sense sorra diferents zones de la costa suecana. D’altra banda, a la costa s’acumulen ara restes vegetals i animals i altre tipus de desfets que suposaran un risc sanitari, en descomposar-se tota la matèria orgànica acumulada, mentre no es retiren en la major celeritat possible.

Nombroses hectàrees agrícoles es troben inundades d’aigua i els cultius han resultat greument afectats pel vent i les pluges intenses. S’estima, a més, que en molts casos la collita es farà malbé i no podrà aprofitar-se, com ara en els camps dedicats a la ceba o a la taronja.

Des del Consell Agrari s’apunta que els camins rurals del terme de Sueca s’han vist també greument afectats. Part del cordó del Riu Xúquer i alguns dels camins, principalment el camí de la Malva, el de la Sèquia dels Arbres i el de Vilxes han sofrit l’erosió del llit, les riberes i els marges per l’arrossegament de les aigües.

Els Serveis Municipals, l’equip d’Aigües i Sanejament de Sueca i el Servei de Neteja han hagut d’intensificar el seu treball també en els últims dies per tal de retirar branques i arbres caiguts i revisar el conjunt arbori dels jardins i els espais naturals de Sueca afectats també pel temporal. Vora cinquanta exemplars han sigut tombats pel vent o s’han hagut de talar per seguretat, entre ells alguns de ben emblemàtics com ara un pi històric que donava ombra a l’ermita de la Muntanyeta dels Sants de Sueca. També s’han produït danys i desperfectes en infraestructures públiques de trànsit, enllumenat, vies i altres instal·lacions com ara el Cementeri Municipal.

L’alcaldessa, Raquel Tamarit, va quantificar els danys i les insuficiències en una xifra total de 650.539,63. Segons l’inventari realitzat en els darrers dies, els danys estimats en el municipi estarien valorats, pel que fa a les instal·lacions d’aigua potable en 51.400 €, els desperfectes als jardins en 22.524 € i les afeccions al sistema del clavegueram en 135.000 €. L’estimació pel que fa als danys en l’enllumenat és de 15.174 €, la corresponent a la de la senyalització és de 1.560 € i la més elevada correspon als danys causats a les vies públiques, camins rurals i edificis, que ascendeix a 424.881,63 €.

En la seua intervenció, Tamarit va voler reiterar els seus agraïments a tot el personal implicat en el dispositiu d’emergències per l’esforç i la professionalitat mostrada i va destacar també l’actuació exemplar de la ciutadania en una situació tan delicada. No obstant això, va subratllar i insistir en el fet que en situacions com estes l’única informació totalment fiable és sempre l’oficial.

La proposta va ser aprovada per unanimitat per tots els grups amb representació a l’hemicicle municipal.