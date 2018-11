L’Ajuntament de València farà este divendres l’encesa de la il·luminació de Nadal

Connect on Linked in

Hi participaran l’alcalde, Joan Ribó; el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, i les falleres majors de València per a 2019, Marina Civera i Sara Larrazábal.

Este divendres a les 19.30 hores la Plaça de l’Ajuntament de València viurà l’encesa oficial de l’enllumenat nadalenc. En l’acte participaran l’alcalde de la ciutat, Joan Ribó; el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, i les falleres majors de València, Marina Civera i Sara Larrazábal. Com a gran novetat, enguany altres dos barris i dos pobles de la ciutat se sumen en l’aposta del govern municipal per descentralitzar la decoració de Nadal.

Els dos barris que enguany estrenaran arbre de Nadal seran Benicalap i Malilla, sumant-se així a les places de Patraix, Campanar, Benimaclet, Sant Valer (a Russafa), la Creu del Canyamelar i Doctor Collado (a Ciutat Vella), Orriols, Sant Marcel·lí i Abastos. Seran així 11 els arbres que es repartiran per tota la ciutat a banda del que demà encendrà la seua llum a la Plaça de l’Ajuntament. A més, Mauella i Forn d’Alcedo també tindran il·luminació nadalenca amb cortines de llums LED o cartells que desitgen ‘Bon Nadal’, sumant-se així a la resta de pobles de València, que ja els tenien des del passat Nadal.

Pel que fa a la Plaça de l’Ajuntament s’incrementaran un 25 per cent els bàculs decoratius, una fórmula ja triada l’any passat per no entorpir el trànsit de carrosses grans en la Cavalcada de Reis. A més, enguany també s’incorpora la il·luminació del betlem que als darrers anys s’ha instal·lat a la Plaça de la Reina i s’ha afegit una presa de tensió per a Cap d’Any en la plaça de Patraix. En total, el pressupost s’incrementa un 33 % respecte a l’any passat i arriba als 80.000 euros. S’hi inclouen també 15 arcs al carrer de la Pau, huit més al carrer de Sant Vicent (al tram entre Maria Cristina i la plaça de la Reina) i uns altres 11 en les entrades a la plaça de l’Ajuntament.

Enguany serà el quart Nadal consecutiu en què la Regidoria de Cultura Festiva dissenya una ornamentació i una il·luminació nadalenques descentralitzades per donar protagonisme a tots els districtes de la ciutat i afavorir l’activitat comercial als barris i pobles. «El Nadal, com la resta de celebracions a València, no sols ha de ser un motor cultural sinó també social i econòmic», ha explicat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, qui ha fet una crida a la ciutadania per acostar-se als múltiples punts decorats per tota la ciutat. En total, hi haurà una trentena d’enclavaments en la ciutat amb ornamentació de Nadal pels set que n’hi hagué en 2015.