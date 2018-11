L’Ajuntament de València participa en la presentació del Pla de Municipalització de les Polítiques de Joventut

Print This Post

La Estratègia Valenciana de Joventut es durà a terme durant els pròxims cinc anys

L’Ajuntament ha participat este matí en la presentació del nou Pla de Municipalització de les Polítiques de Joventut, en el marc de l’Estratègia Valenciana de Joventut 2019-2023. Durant la celebració de l’acte, que ha tingut lloc en el Centre Municipal de Joventut, han intervingut el regidor de Joventut, Roberto Jaramillo; la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra; i el president de l’Institut Valencià de la Joventut, Jesús Martí.

El regidor de Joventut, Roberto Jaramillo, ha destacat que «dins de la col·laboració, des del principi del mandat, entre la Regidoria i la Conselleria de Joventut, hui s’expliquen les dinàmiques i les estratègies que estan planificades per als Ajuntaments i la vertebració de la llei vinculada a la joventut». A més, ha manifestat que el seu «desig és continuar col·laborant dia a dia per a generar més i millors polítiques públiques per a la joventut».

El Pla de Municipalització de les Polítiques de Joventut 2019-2023 compta amb un pressupost de 3,3 milions d’euros, que permetrà consolidar la Xarxa Jove amb la contractació durant l’any vinent de 96 professionals de joventut, que prestaran servici en 64 ajuntaments de més de 20.000 habitants i en 32 mancomunitats que engloben als municipis de menys de 20.000 habitants. Esta nova estratègia respon al Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social i a la Llei de Polítiques Integrals de Joventut.

La implantació del Pla de Municipalització té com a eixos d’acció la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i l’equitat territorial, es realitzarà durant els pròxims cinc anys i culminarà en 2023 amb la contractació de 542 professionals de la joventut.

La vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha argumentat que «tan sols amb polítiques de proximitat es poden aconseguir transformacions socials». Així mateix, ha afegit que es dotaran de recursos als Ajuntaments perquè puguen dur a terme el Pla com garantix la Llei de Joventut, que es desenvoluparà al llarg de cinc anys».

El president de l’Institut Valencià de la Joventut, Jesús Martí, ha assegurat que «comptar amb persones properes de referència, amb capacitats per a treballar amb joves en el desenvolupament dels seus camins en una vida independent, és la major inversió que es pot fer».