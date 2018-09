L’Ajuntament destina 370.000 euros a ajudes de material escolar per al Segon Cicle d’Educació Infantil

Connect on Linked in

La Junta de Govern Local també ha aprovat la rehabilitació de les vivendes municipals en lloguer al Cabanyal-Canyameral

L’Ajuntament destinarà 370.000 euros a les ajudes econòmiques per a l’adquisició de material escolar per a l’alumnat escolaritzat en el segon cicle d’Educació Infantil a la ciutat de València durant el curs escolar 2018/2019. Este és un dels acords de la Junta de Govern Local d’este matí, segons ha explicat la portaveu municipal María Oliver.

La regidora ha recordat que les ajudes de material escolar per a alumnat de segon cicle d’educació infantil, per un import màxim de 100 euros, «són molt demandades per les famílies» i «va ser un dels primers punts del Pacte de la Nau que va complir el govern municipal». Oliver també s’ha referit als 150.000 euros destinats a la convocatòria del pla de subvencions Ciutat Educadora, oberta a centres educatius, entitats sense ànim de lucre i, per primera vegada enguany, centres d’educació especial que desenvolupen projectes educatius relacionats amb l’art per a la cohesió social, biodiversitat urbana, canvi climàtic, educació inclusiva, participació i cultura alimentària.

La Junta de Govern Local ha aprovat així mateix la concessió d’ajudes a favor de diverses associacions que formen part de la xarxa ‘Puja el to contra el racisme’. A esta iniciativa, que es desenvolupa en col·laboració amb tres entitats d’iniciativa social (Movimiento contra la Intolerancia-MCI, Movimiento por la Paz-MPDL i Valencia Acoge), s’han afegit ara la Casa Grande i Jarit, per a la posada en marxa d’activitats de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia en 23 centres educatius.

VIVENDES MUNICIPALS AL CABANYAL

Un altre dels aspectes tractats en l’òrgan col·legiat del Govern local ha sigut la rehabilitació de les vivendes municipals en lloguer situades als carrers de Sant Pere 111 i Sant Pere 33 – Lluís Despuig 20, al barri del Cabanyal-Canyameral, amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, conegut com el Pla Confiança.

Per la seua part, en la mateixa roda de premsa posterior a la Junta de Govern, la també portaveu municipal Sandra Gómez ha informat dels 200.000 euros que el consistori invertirà en quatre vehicles per als Bombers de València. Es tracta de tres vehicles de prefectura i un vehicle pick up, que permetran que «el personal de prevenció i extinció d’incendis, que ha patit anys de retallades, puguen protegir-nos a nosaltres i a ells mateixos amb els suficients recursos i millors condicions de seguretat».

D’altra banda, Gómez ha indicat que l’Ajuntament sol·licitarà a la Diputació de València una ajuda de mig milió d’euros per a la realització de «projectes de rehabilitació, condicionament i repavimentació» als pobles de València.