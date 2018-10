L’Ajuntament dona suport a la Campanya de Pobresa Zero

Connect on Linked in

Les accions s’allargaran fins este diumenge

L’Ajuntament s’ha sumat a la commemoració del Dia Internacional de la lluita contra la pobresa, amb motiu del qual s’han organitzat diferents actes reivindicatius que culminaran amb una manifestació que se celebrarà dissabte que ve amb el lema «Més fets i menys promeses, drets ja». Així, s’afegix a la crida de les persones, moviments socials i organitzacions que impulsen Pobresa Zero, «per demandar mesures efectives contra la pobresa i la desigualtat, així com lleis i pressupost suficient per materialitzar-les».

«Hem volgut donar suport a esta campanya perquè pensem que la lluita contra la pobresa és un dels reptes més importants als quals s’enfronta qualsevol societat. En el conjunt de l’Estat, un 26,6% de la població es troba en risc de pobresa i exclusió, mentre que esta taxa arriba al 31,3% de la població en la nostra autonomia», ha explicat la regidora de Migració i Cooperació, Neus Fábregas Santana.

La campanya «Pobresa Zero» ha preparat diversos actes i accions esta setmana. A la perfomance realitzada ahir, a la plaça Manises, en la qual es va representar una partida de pòquer, amb uns polítics ficticis que es tiraven fanals amb els drets socials, se suma una vigília i eucaristia contra la pobresa que se celebrarà esta verprada, a les 19.30 hores, a l’Església de Sant Lorenzo.

En la primera d’estes accions, organitzada amb el lema, «Amb els drets no és juga» han col·laborat el Festival Cabanyal Intim, Acció Cultural del País Valencià, Francachela Teatre i Vicente Cortés; mentre que la celebració d’esta vesprada ha estat convocada per Cáritas, Manos Unides i Confer.

Dissabte 20 es durà a terme l’esmentada manifestació, amb el suport de 170 entitats, per reclamar el compliment dels drets bàsics. La eixida, a les 18 hores, es realitzarà des de la plaça d’Alfons el Magnànim (Parterre). I per últim, divendres 26, per recaptar fons destinats a Pobresa Zero, se celebrarà el concert de benvinguda de la Universitat de València, amb La Habitación Roja, Tremenda Jauría, Smoking Souls i Rural Zombis.