L’Ajuntament i el VACIF signen el nou conveni de col·laboració

L’alcalde, Diego Gómez, i el president del Voluntariat d’Alzira Contra Incendis Forestals (VACIF), Francisco Cabrera, han signat este matí el nou conveni de col·laboració, i han renovat així el conveni anterior que datava de l’any 2000.

Este conveni tindrà una duració d’un any i podrà renovar-se automàticament cada any fins a un total de 4. El seu objecte és mantenir la col·laboració entre ambdues entitats en matèria d’extinció d’incendis forestals, d’acord al nou marc legal, que és ampliable a la prevenció d’incendis forestals i a un altre tipus d’emergències o catàstrofes en cas de necessitat per part de l’Ajuntament d’Alzira, i que els mitjans humans i materials disponibles del VACIF ho permeten.

Amb este nou conveni, l’Ajuntament amplia, entre altres, la dotació econòmica anual actual, passant a ser de 4.000 € destinada a la compra de material fungible i no fungible, costos administratius i de funcionament bàsic i, a mès, facilitarà el suport logístic i transport al lloc de l’incendi dels membres del VACIF, amb els mitjans de transport que es puguen disposar, independentment del vehicle que haurà d’estar a disposició del VACIF en cas d’emergència, en les actuacions d’extinció d’incendis forestals en el terme municipal d’Alzira i termes limítrofs, en funció dels seus mitjans.

Per la seua banda, el VACIF es compromet entre d’altres qüestions, a actuar en l’extinció d’incendis forestals que afecten el terme municipal d’Alzira, entre els quals s’inclouen la Garrofera o termes directament limítrofs, a requeriment de l’Ajuntament d’Alzira o de les centrals dels consorcis provincials i els servicis municipals de bombers, i tambè podrà col·laborar en altres labors de voluntariat, amb la petició prèvia de l’ajuntament col·laborarà, en tasques formatives i informatives als col·legis, instituts, etc. i en la realització d’activitats d’educació ambiental que organitze l’Ajuntament d’Alzira.

El VACIF té una llarga experiència de col·laboració amb Alzira, ja que ha participat de manera satisfactòria en l’extinció en tots els incendis que han afectat el nostre terme municipal, com el que va afectar la Murta l’any 2005. Actualment consta amb prop de 40 membres, de diferents edats, però tots compromesos amb la defensa del patrimoni natural del nostre terme municipal.

Enguany és el seu 25 aniversari i amb este motiu, han organitzat diverses activitats sent la primera d’elles la inauguració d’una exposició a la Casa de la Cultura hui mateix a les 19:30 hores.