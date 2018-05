L’Ajuntament i l’Associació de Caçadors d’Alzira signen conveni de col•laboració

Print This Post

Alzira, 7 de maig de 2018.– L’alcalde, Diego Gómez, i el president de l’Associació de Caçadors d’Alzira, José Antonio Ferrer, han signat este matí el conveni de col•laboració entre ambdues entitats. També ha estat present el regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Pep Carreres.

En els últims anys, l’Associació ha tingut una col•laboració desinteressada i sempre coordinada amb l’Ajuntament d’Alzira i la Conselleria competent en matèria de caça per a realitzar tasques de control de la població de porc senglars (Sus scrofa), espècie cinegètica que té una proliferació que genera greus danys a l’agricultura local i provoca accidents de trànsit.

Donada esta col•laboració continuada, l’Ajuntament ha considerat signar este conveni, l’objecte del qual és afavorir el manteniment de l’activitat d’esta entitat, actuant de manera equilibrada i racional sobre les espècies cinegètiques, així com col•laborant amb l’Ajuntament d’Alzira en la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat del terme municipal.

A més, entre altres actuacions de millora, l’Associació de Caçadors col•laborarà amb l’Ajuntament d’Alzira en la protecció dels valors naturals del terme municipal i en especial a la Garrofera i la Casella, espai en el qual, per a millorar els seus valors mediambientals, renuncia de manera definitiva a qualsevol ús i dret sobre el camp de tir de la Casella i les seues instal•lacions annexes, per acceptar la seua reconversió per a ús recreatiu vinculat a l’espai de la Casella, segons els criteris establits en el Pla Especial del Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella.

El conveni tindrà una vigència de 4 anys i es materialitza en una subvenció de 6.500 euros anuals.