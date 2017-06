L’AJUNTAMENT INICIA LA RENOVACIÓ DE LA CANONADA QUE DISCORRE ENTRE EL PONT DE LES ARTS I LA PLAÇA DE TETUAN

Vicent Sarrià explica que es tracta d’una obra imprescindible per a garantir el subministrament d’aigua potable

El regidor de Cicle Integral de l’Aigua, Vicent Sarrià, ha informat que ha donat començament la renovació de la canonada que discorre entre el pont de les Arts i la plaça de Tetuan, dins del pla d’inversions de l’Ajuntament de València en abastiment d’aigües. Com a factor important que s’ha de tindre en compte durant el desenvolupament de l’obra, cal destacar l’afecció al trànsit en les artèries principals de la ciutat.

A causa de la influència sobre el trànsit rodat, s’ha planificat esta actuació “aprofitant el descens en la intensitat del trànsit per a evitar generar molèsties als ciutadans”, ha explicat el regidor Sàrria.

La finalitat de l’obra és la substitució de l’actual canonada DN 350 de ferro colat, que discorre entre el pont de les Arts i la plaça de Tetuan al llarg dels carrers de Blanqueries, Comte de Trénor i Pintor López. La longitud del tram que es renovarà és de 1.589 metres de canonada arterial DN 600, i 162 metres de canonada de distribució de diàmetres DN 200 i inferiors. La canonada que s’està substituint data de l’any 1931, “i a fi d’evitar que es continuen produint fugues, a causa de la seua antiguitat, es va redactar el projecte que ara s’executa”, ha precisat l’edil.

EMIVASA està executant esta obra per fases. Els treballs es van iniciar el 15 de desembre del 2016, i el termini d’execució previst és de 26 mesos. El pressupost de l’obra ascendix a 3.375.504,16 € (IVA inclòs). En l’actualitat, s’estan executant les fases 3, 4 i 5.

La Fase 3 correspon a la canalització del tram del carrer de Guillem de Castro-Pont de Sant Josep, un espai de conducció comprés entre els punts quilomètrics 0+340 i 0+420 de Guillem de Castro, i es troba, en estos moments, en execució.

La Fase 4 Blanqueries-Torres de Serrans, correspon al tram de conducció que discorre novament per la calçada del carrer de Blanqueries entre els punts 0+620 i 0+820, i que acaba abans d’arribar a les Torres de Serrans. L’execució d’esta fase començarà a principis de juliol, i està previst que finalitze la primera setmana de setembre. Es tracta, tal com ha matisat el regidor del Cicle Integral de l’Aigua, d’una “fase prioritària”.

Finalment, la Fase 5 Alameditas, comprén l’execució de la nova conducció entre els punts quilomètrics 0+420 i 0+620, per la zona enjardinada coneguda com “Alameditas”, aprofitant les vies per a ciclistes i vianants. S’executarà una vegada acabada la Fase 3.