L’Ajuntament instal·la una pantalla a la plaça del Carbó en la qual es podrà seguir l’acte de proclamació de les falleres majors d’Alzira

Demà dissabte 27 d’octubre és un dia important dins del calendari faller de la ciutat d’Alzira.

A les 20 hores, al Saló Noble de l’Ajuntament, tindrà lloc el ple extraordinari per tal de proclamar les falleres majors de la nostra ciutat per a l’exercici 2018-2019, Mercedes Bohigues i Inés Brines.

Des d’eixe moment començarà a transcórrer oficialment l’any de regnat per a Mercedes i Inés, encara que ambdós ja han sigut protagonistes de diversos actes com l’elecció o el nomenament.

És un dels actes més emotius per dos raons: per la il·lusió de les noves falleres majors i perquè en eixe ple extraordinari les falleres majors que deixen el càrrec, en este cas Lourdes Burgos i Aitana Carbó, s’encarreguen de transmetre les experiències viscudes al llarg del seu any de regnat.

Any rere any este acte desperta un major interés. S’hi donen cita un gran nombre de familiars, amics i públic en general que viu amb intensitat el món de les falles. Com que tant el Saló Noble com el Saló de Plens de la quarta planta tenen un aforament màxim s’ha decidit per part de l’alcalde, Diego Gómez, i per part de la vicealcadessa i regidora de Festes, Isabel Aguilar, habilitar una pantalla gegant a la plaça del Carbó per tal que tot aquell que no tinga accés a les dependències municipals puga seguir en tot moment el desenrotllament de l’acte institucional de proclamació de les falleres majors d’Alzira.