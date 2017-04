L’Ajuntament de l’Alcúdia impulsa l’educació vial als centres educatius de la localitat

Un total de 645 alumnes es beneficiaran al llarg del curs d’aquests cursos.

Des de principi d’any estan realitzant-se cursos d’educació vialen els centres educatius de l’Alcúdia, tant en el nivell de primària com d’Ensenyament Secundari Obligatori.

Aquestes classes arriben als 5 centre educatius de l’Alcúdia, els col·legis Heretats, Les Comes, Batallar i Sant Andreu i l’Institut d’Ensenyament Secundari Els Évols, una iniciativa de la Regidoria d’Educació i de la Regidoria de Mobilitat i Medi Ambient.

Aquests cursos començaren amb les classes teòriques impartides en tres sessions distintes per professors d’autoescola de l’Alcúdia en els cursos de 1r i 3r de Primària i 2n d’ESO, i per la Policia Local en els cursos de 5é i 6é de Primària. Durant les 3 sessions que dura aquesta activitat es busca formar a l’alumnat com a vianants, conductors de bicis i passatgers de vehicles.

D’una banda, a les classes teòriques, l’alumnat ha aprés com s’ha de comportar al carrer tant si van com a vianants, com a passatgers o com a conductors de vehicles sense motor.

D’altra banda aquestes sessions teòriques es reforcen amb classes pràctiques impartides per agents de la Policia Local de l’Alcúdia. En aquest sentit els alumnes de 5é fan una eixida en bicicleta pels carrers i carrils-bici del nostre poble, per aprendre a desplaçar-se respectant les normes de trànsit. Tant els de 5é com els de 6é realitzen formació pràctica en circuits tancats de les escoles.

Per finalitzar amb aquesta activitat, els alumnes de 6é de tots els col·legis faran una eixida a la Garrofera de Guadassuar, distant uns quants quilòmetres de l’Alcúdia junt ambun agent de la policia i a alguns mestres. Es tracta d’una activitat que es fa servir per a formar els xiquets i xiquetes perquèadquireixen hàbits de bona conducta tant pelpoble com pel terme.

Aquesta iniciativa d’educació vialarribarà aquest curs a tot l’alumnat de 1er, 3er, 5é i 6é de Primària i 2n d’ESO, el que suma un total 645 alumnes.