L’Ajuntament de l’Alcúdia contra la discriminació en inversions del Govern Espanyol

El passat 24 d’abril, el plenari de l’Ajuntament aprovà una moció dels grups de Compromís i Socialista, a la que no es va sumar el Partit Popular, per a demanar que s’acabe ambla discriminació en matèria d’inversions i finançament al País Valencià.

L’infrafinançament de la Comunitat Valenciana, s’ha convertit en el problema més grandels valencians, que no podem fer les inversions que necessitem o prestar uns serveis públics de qualitat. Fins alpunt que des de 2002 s’eleva a 20.000 milions d’euros aquest infrafinançament.

Diu la moció aprovada que malgrat les queixes, pràcticament unànimes, sobre la discriminació dels valencians per part de l’Estat, i l’infrafinançament de la nostra comunitat, el govern central, s’obstina aeixamplar eixa bretxa una vegada darrere l’altra. Per a 2018, les inversions tornaran a relegar, un any més, la nostra comunitat al furgó de cua dels fons per habitant de totes les autonomies. Discriminats en el finançament autonòmic i discriminats en les inversions de l’Estat.

La inversió per habitant valencià aquest 2018 serà de 150 euros, mentre que la mitjana estatal serà de 217 euros. Aquests números col·loquen la nostra comunitat a la cua en inversió per habitant per a 2018, i no dónasatisfacció a les aspiracions de distints sectors, que demanen que la inversió valenciana arribe a la mitjana per habitant de la inversió estatal.

Amb aquestes dades, el territori valencià necessitaria més de 344 milions addicionals perquè els diners en inversions es correspongués al pes de la població: 4,9 milions d’habitants, que són el 10,9% del total d’Espanya. Aquesta proporció és la que apareix recollida com a reivindicació a l’Estatut d’Autonomia aprovat el 2011 que encara espera la seuatramitació al Congrés dels Diputats.

Però aquest fet, que es podria qualificar d’espoli, no ésnou. Any rere any, govern rere govern, la nostra comunitat rep un finançament i unes inversions molt inferiors a les que rep la mitjana de les altres comunitats, arribant a constituir un autèntic escàndol, que els valencians no hem de permetre.

L’Ajuntament de l’Alcúdia manifesta la profunda disconformitat amb els Pressupostos Generals de l’Estat per la clara discriminació en matèria d’inversions cap a la Comunitat Valenciana, que es repeteix any rere any i exigeix al Govern Espanyol que en el Pressupost de l’Estat per a l’exercici de 2018, la inversió prevista per al territori valencià s’adeqüe a la nostra població de manera que s’equipare la inversió productiva prevista a la mitjana estatal.