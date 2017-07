L’Ajuntament de l’Alcúdia rep als becaris d’estiu

El consistori duplica l’oferta formativa respecte a l’any anterior amb la incorporació de 18 places noves beques.

Ahir pel matí Andreu Salom, alcalde de l’Alcúdia, acompanyat de Paco Sanz, primer tinent d’alcalde, i Pilar Huertas, regidora d’Educació, van rebre a l’estudiantat que ha estat becat pels programes “La Dipu et beca 2017” i “L’Alcúdia et Beca”. Un total de 36 beques, 18 per cadascun dels dos programes, que tindran una duració d’un mes, juliol o agost, amb un import de 500 euros cadascuna, realitzant-se aquesta formació durant 4 hores diàries. Del total de places, 22 es desenvoluparan en juliol i 14 en agost.

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha duplicat enguany l’oferta formativa respecte a l’estiu passat, gràcies a la incorporació d’una partida de 9.000 euros en el pressupost de 2017, per tal que més joves puguen gaudir d’aquesta experiència que té com a finalitat la formació de l’estudiantat en l’àmbit local mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg dels seus estudis.

Una altra novetat és que, per primera vegada, s’han previst places per a totes les titulacions de grau, amb la qual cosa han pogut optar l’estudiantat universitari de qualsevol carrera. Així, per activitats i d’acord amb la seua titulació, 3 persones becades exerciran la formació a l’Escola Infantil, 6 a l’Escola d’Estiu, 4 a Serveis Socials, 2 a l’Oficina Tècnica, 2 a Comunicació, 4 a la Biblioteca, 2 a Medi Ambient, 1 a Turisme, 1 a Informàtica i 11 a distintes Oficines Municipals com Policia, Secretaria, Registre, ADL o Tresoreria.