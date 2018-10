L’Ajuntament llança el programa d’ocupació «oportunitats» per a majors de 30 anys

Connect on Linked in

200 llocs de 6 mesos i formació per a aturats

La Regidoria de Formació i Ocupació ha creat el pla d’ocupació «Oportunitats» per a aturats de llarga durada que siguen majors de 30 anys, amb o sense formació qualificada. S’oferiran 200 llocs de treball de 6 mesos a l’Ajuntament i places il·limitades de cursos de formació per a aturats.

La regidora d’Ocupació, Sandra Gómez, ha concretat que el nou pla «Oportunitats» va dirigit a pal·liar especialment dos tipus de desocupació: «Pretenem ajudar especialment els aturats de llarga durada i els aturats de més de 30 anys. Persones que, quan porten molt temps buscant treball, tenen més dificultats per a trobar una oportunitat». Gómez ha explicat que per a situacions d’emergència és necessari intervindre des de l’administració per a introduir a estos treballadors i treballadores de nou en el mercat laboral.

«Oportunitats» oferirà 200 places de 6 mesos a l’Ajuntament (per a començar al desembre), tant per a persones amb formació qualificada com sense ella. A més, hi haurà un contingent il·limitat per a cursos de formació gratuït (competències digitals, idiomes, habilitats personals, riscos laborals, manipulació d’aliments, etcètera) per a dones i homes desocupats.

«Açò va en la línia d’altres plans que hem desenvolupat durant els últims mesos, com el cas d’«Anem!» per a menors de 30 anys o d’«Oportunitats +55» per a persones majors encara en edat de treballar», ha afegit l’edil. En este cas, l’Ajuntament invertirà al voltant de 2 milions d’euros.

Són requisits indispensables: estar empadronat a València, estar d’alta com a demandant d’ocupació en el Servef, estar inscrit a València Activa i ser major de 30 anys o ser aturat de llarga durada. Per a més informació, és recomanable consultar la web de València Activa o telefonar al 962 087 454.