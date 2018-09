L’Ajuntament llança el tercer Voluntariat pel Valencià per a personal municipal

Connect on Linked in

El regidor de Govern Interior, Sergi Campillo, ha presentat hui en l’hemicicle el tercer Voluntariat pel Valencià, una iniciativa per a «fomentar l’aprenentatge i la normalització del valencià i poder millorar el servici que s’oferix a la ciutadania des del consistori». Estes jornades, organitzades pel Servei de Formació i pel Gabinet de Normalització Lingüística, seran protagonistes durant les pròximes deu setmanes en els edificis municipals.

«Amb la presentació de la tercera campanya del Voluntariat pel Valencià a l’Ajuntament podem donar per consolidada esta activitat, que és important per múltiples raons: per a avançar en l’ús del valencià dins de la institució, pels vincles positius establits per la transferència de coneixements entre el personal de l’Ajuntament i pel que suposa en l’atenció a la ciutadania», ha explicat el regidor Campillo.

La presentació d’esta tercera edició s’ha dut a terme en l’hemicicle de l’Ajuntament amb la participació del regidor de l’àrea de Govern Interior, Sergi Campillo, així com del cap del Gabinet de Normalització Lingüística, Vicent Anyó, i del coordinador del programa Voluntariat pel Valencià, Vicent Font, entre altres responsables.

S’ha aconseguit implicar un total de 616 persones en tres anys. Concretament, enguany s’han inscrit per a participar en la iniciativa un total de 131 empleats i empleades de l’Ajuntament (49 voluntàries i 82 aprenentes). Sergi Campillo ha remarcat «la consolidació de la iniciativa doblement important pel que significa l’extensió de l’ús del valencià en l’administració i que es duu a terme de manera desinteressada».

«Volem anar més enllà l’any vinent, ja que l’Ajuntament té previstes noves iniciatives per a promoure el valencià entre la ciutadania. En les campanyes de Literatura per a joves hi haurà recitals a les biblioteques municipals i tallers de poesia en la Universitat Popular. L’any vinent incorporarem campanyes de promoció del valencià en col·laboració amb la Xarxa AVIVA d’oficines de promoció del valencià, en el marc del conveni que vam signar l’any 2016 amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Generalitat Valenciana i diversos ajuntaments», ha destacat el regidor.