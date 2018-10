L’Ajuntament obri un nou centre local d’ocupació en el Barri de Malilla

Connect on Linked in

Des de la seua creació, la xarxa de centres ‘Barris per l’Ocupació’ ha atés i assessorat gratuïtament 4.385 persones desocupades

El barri de Malilla compta, des de hui, amb un nou centre local d’ocupació ‘Barris per l´Ocupació’ al carrer Pianista Empar Iturbi. El projecte, promogut per l’àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible de l’Ajuntament de València a través de València Activa, suma, amb esta nova oficina, 13 centres de barri distribuïts en diferents districtes de la ciutat. Des de la seua creació, la xarxa de centres ‘Barris per l’Ocupació’ ha atés i assessorat gratuïtament 4.385 persones desocupades. La responsable de l’àrea, Sandra Gómez, ha estat present en l’acte inaugural, i ha assenyalat que «l’objectiu és acostar tota l’oferta de València Activa als diferents barris de la ciutat, oferint accions, plans i recursos que faciliten realment l’accés a l’ocupació a les persones que més ho necessiten, mitjançant un servei pròxim i de qualitat».

L’objectiu d’estos centres municipals és ajudar, assessorar i orientar a les persones desocupades a millorar les seues habilitats i competències per a l’ocupació i desenvolupar el seu potencial professional i personal, a través d’un servei gratuït i totalment personalitzat. A això cal sumar la promoció del desenvolupament local, ja que ‘Barris per l’Ocupació’ pretén afermar-se en el teixit productiu i associatiu de cada barri.

Gómez ha insistit que un dels compromisos municipals per a «millorar la situació laboral de les persones desocupades de la ciutat, és incrementar la seua ocupabilitat, promovent la seua carrera professional i facilitant la seua contractació».

Este centre se suma als ja existents a Fonteta, Castella, Rojas Clemente, Emilio Baró, Lleons, Marítim, Orriols, Benicalap-Ciutat fallera i Patraix, als quals cal afegir els centres itinerants situats en les pedanies de la Torre, Benimàmet i Castellar.

ORIENTACIÓ PERSONALITZADA

El personal de Barris per l’Ocupació, compost per personal d’orientació i administratiu, s’encarrega d’informar les persones desocupades o que busquen una millora d’ocupació, de tots els serveis que València Activa oferix en matèria d’ocupació, emprenedoria i formació, amb activitats com coaching i intermediació. A més, els usuaris i usuàries que així ho desitgen, disposen d’un servei en el mateix centre d’orientació professional, on el personal tècnic dissenya un itinerari a mesura de la persona desocupada.