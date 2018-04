L’Ajuntament organitza una master class de Cubbà per a este divendres

Connect on Linked in

Es tracta d’una disciplina esportiva 100% valenciana

Alzira, 17 d’abril de 2018.– L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria d’Esports i les Piscines Municipals Cobertes, ha organitzat per a este divendres, 20 d’abril, una master class de Cubbà. Serà de 19 a 20 hores, al Camp d’Esports de Venècia.

L’accés a la master class és gratuïta, si bé cal inscriure’s en la recepció de la piscina coberta. Amb esta activitat col•labora Apta Vital Sport Xàtiva.

La regidora d’Esports, Aida Ginestar, ha destacat: “Creiem que esta master class és una bona manera de donar a conéixer esta disciplina esportiva que és nova i que és una alternativa a les que ja existixen. A més, ha estat creada per una escola valenciana de formació esportiva i cal que siga coneguda. Oferim esta master class de manera gratuïta perquè qualsevol persona puga practicar esport i, recordem, que se suma a les que ja existixen per a practicar a l’aire lliure, com el parc de cal•listènia o el sistema TRX a la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar”.

Cubbà és una nova disciplina de fitness on el ball és el protagonista. És un sistema 100% valencià desenvolupat per l’escola valenciana de formació esportiva Apta Vital Sport. És un tipus d’exercici dirigit, d’una banda, a mantenir un cos saludable i, per l’altra, a desenvolupar, enfortir i donar flexibilitat al cos mitjançant moviments de ball combinats amb una sèrie de rutines aeròbiques. La Cubbà utilitza dins de les seues rutines els principals ritmes llatinoamericans, com la salsa, la merenga, la cumbia, el reggaetón i la samba. Per a desenvolupar els exercicis, s’aprofiten de l’estructura de la cançó (vers, tornada, instrumental, etc.), d’esta forma es dóna coherència al ball i ho fa més entretingut.

Una sessió consistix en una successió de cançons que sumen els 60 minuts de la classe. Utilitza un “Estil Lliure Coreografiat” com a mètode d’ensenyament. Cada estructura ensenyada es repetix durant una mateixa seqüència de la cançó, alternant amb altres seqüències i es torna a repetir quan estes siguen iguals.

Les coreografies són senzilles i aptes per a tot el públic que desitge millorar la seua condició física. En cada sessió es poden arribar a cremar 800 calories a més de millorar el sistema cardiovascular, servix per a reactivar la musculació, augmenta la coordinació, estimula la relaxació, augmenta l’autoestima, estimula el bon humor i és un excel•lent antidepressiu.