L’Ajuntament de Paiporta i la Cambra de Comerç de Valencia ofereixen un curs gratuït d’activitats auxiliars de comerç per a joves

La Regidoria d’Ocupació i Comerç de l’Ajuntament de Paiporta i la Cambra de Comerç de València ofereixen a partir d’aquest mes d’octubre un curs gratuït de 125 hores sobre Activitats Auxiliars de Comerç, Shopper Marketing & Retail. La inscripció finalitza aquest dia 28 de setembre, i els destinataris i destinatàries són joves d’entre 16 i 29 anys beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil.

El curs s’insereix dins del programa de la Regidoria d’Ocupació ‘Tu Pots Paiporta’, que es va iniciar abans de l’estiu amb multitud d’ofertes formatives, laborals i mixtes, amb especial incidència sobre la gent jove. La inscripció per a aquest curs d’activitats auxiliars de comerç es pot realitzar al Centre de Formació Ocupacional, al Carrer Santa Anna 35. El curs s’impartirà a l’Aula Polivalent del Mercat Municipal, i es perllongarà fins al 22 de novembre.

L’objectiu del curs és millorar les possibilitats d’ocupabilitat de joves amb interés en el sector del comerç i el marketing. Es proporcionarà als i les assistents ferramentes i coneixement necessaris que els permeten realitzar amb professionalitat aquelles activitats pròpies d’un auxiliar de comerç, com són reposició i condicionament del punt de venda, atenció i informació protocolaritzada i estructurada per a la clientela i activitats de caixa o preparació de comandes, entre d’altres.

A més d’aquesta formació específica, també s’ensenyaran sabers generals de gran utilitat com ocupabilitat i habilitats socials o ferramentes de social media per a la recerca d’ocupació, que tenen com a objectiu facilitar coneixements i recursos necessaris per a cerca ocupació de manera més efectiva i un acostament a les empreses amb confiança.

En acabar la formació, s’entregarà un diploma acreditatiu i el carnet de Manipulador d’Aliments de comerç i al·lèrgens.

Els continguts específics s’organitzaran per mòduls, amb un primer dedicat a l’entorn de la distribució comercial, altre sobre habilitats i tècniques per a atendre al client de manera eficaç, un tercer sobre operacions de caixa en la venda, altre de manipualció d’aliments, i un cinqué sobre merchandising.