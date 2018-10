L’Ajuntament de El Perelló es mobilitza al mercat municipal

Dissabte passat el mercat municipal va tenir una parada més: l’Ajuntament del Perelló, que continua actiu en la lluita contra l’estrangulació de la localitat operat per les mesures que s’estan duent a terme en la CV-500 per la Direcció general d’Obres Públiques, va aprofitar la proximitat que ofereix el mercat setmanal per a informar a més de cinc-cents veïns i turistes de les mesures de “pacificació” que s’estan duent a terme en la carretera, i al mateix temps conèixer les seues opinions, suggeriments i nous enfocaments d’actuació davant la problemàtica existent.